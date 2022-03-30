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    12:57, 30 Март 2022 | GMT +6

    Кровли четырех зданий сорвало во время сильного ветра в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с метелью, ухудшением погодных условий ряд дорог закрыт в Актюбинской области. Ураганный ветер также нанес материальный ущерб - сорваны крыши некоторых зданий в Актобе , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    «В связи с ухудшением погодных условий - метелью на территории Актюбинской области закрыты два участка автодорог республиканского значения. Это дорога «Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» и участок трассы «Самара-Шымкент» от Актобе до поселка Карабутак. Также остаются закрытыми две автодороги областного значения: «Актобе-Родниковка-Мартук» и «Донское-Бадамша-Актобе-Орск», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В целом за вчерашний день во время метели сотрудниками ДЧС было проведено 8 аварийно-спасательных работ в городе Актобе и Алгинском, Каргалинском, Хромтауском районах. Было спасено 82 человека, из них 12 детей. Пострадавших и погибших нет.

    Вчерашний ураганный ветер сорвал скатные кровли крыш на четырех зданиях, в том числе на бывшем здании областного перинатального центра в Актобе, на здании областной детской клинической больницы, на 5-этажном жилом доме и на частной бане.

    «В связи с этим, в случае порывистого ветра просим жителей и гостей области закрыть окна и форточки, не перегружать электросеть, убрать из незастекленных балконов и лоджий незакрепленные вещи. Не оставлять свои автомобили вблизи деревьев, вывесок, рекламных щитов и знаков. По возможности обходить рекламные щиты, деревья, автобусные остановки. Не стоять под линиями электропередач. Строительным объектам необходимо принять дополнительные меры по защите работников от воздействий неблагоприятных погодных условий», - добавили в пресс-службе.

    Теги:
    Погода МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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