«Кровавое» лунное затмение можно наблюдать во всех регионах Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 27 на 28 июля жители всего Казахстана и большей части России смогут полюбоваться редким, но крайне интересным и необычным астрономическим событием, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на лабораторию физики Луны и планет Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова в Алматы.

Лунное затмение начнется в 23:13 по времени Астаны. По мнению астрономов, лунное затмение можно будет наблюдать во всех регионах Казахстана. Необычное явление можно будет увидеть даже невооруженным взглядом.

«В эту ночь полная Луна, двигаясь по своей орбите с запада на восток, войдет в земную тень. Иными словами, на Луне наступит полное солнечное затмение: Земля закроет Солнце и прямой ее свет для Луны погаснет на пару часов. Для землян Луна сначала будет меркнуть, входя в земную полутень, затем ее диск постепенно начнет закрываться тенью нашей планеты. И наступит момент, когда Луна полностью окажется внутри земной тени», - рассказал руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова Виктор Тейфель.

По словам астронома, Луна не исчезнет совсем, будет оставаться видимой, приобретя темно-красный или кирпично-красный цвет.

«Дело в том, что земная атмосфера преломляет проходящие сквозь нее солнечные лучи так, что освещает Луну. Красные лучи пропускаются земной атмосферой лучше, чем синие. В этом легко убедиться, наблюдая Солнце на восходе или на закате», - добавил он.

Напомним, лунное затмение начнется в 23:13 по времени Астаны. Диск Луны коснется края земной тени в 00:24. Полностью небесное светило войдет в земную тень в 1:30. К середине затмения Луна максимально погрузится в тень. Полное затмение закончится в 3:13. Спутник планеты Земля выйдет из тени в 4:19.