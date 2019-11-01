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Кровавая вечеринка в честь Хэллоуина в Калифорнии, есть жертвы

1 Ноября 2019 16:35
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Кровавая вечеринка в честь Хэллоуина в Калифорнии, есть жертвы

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина в городе Оринде, штат Калифорния, в четверг вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fox News.

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Согласно первоначальным сообщениям, мужчина в оранжевой толстовке открыл огонь из автоматической винтовки по большому дому, где проходила вечеринка, прежде чем скрыться с места происшествия.

Полиция прибыла на место инцидента в 22:45 по местному времени. Помимо этого к месту проведения вечеринки прибыли шесть машин скорой помощи на фоне сообщений о большом количестве убитых и раненых.

По сообщениям некоторых СМИ, на вечеринке в честь Хэллоуина было много народу. После стрельбы люди в панике покидали место ее проведения и, тем самым, могли помешать работе аварийных служб.

В близлежащих больницах оказалось несколько человек, получивших огнестрельные ранения, а также ранения, полученные в давке в результате паники.

Еще несколько человек поранились, выпрыгивая из окон и с балконов на втором этаже дома, пытаясь избежать стрельбы. Считается, что дом сдавался в аренду через онлайн-площадку Airbnb.

Похожий инцидент произошел на вечеринке в честь Хэллоуина в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, во вторник вечером. В нем погибли три человека и девять получили ранения. Подозреваемый все еще в бегах.

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Ключевые слова: Происшествия, США,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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