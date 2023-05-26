Кровавая атака в Японии: сын местного чиновника арестован по подозрению в убийстве 4 человек

НАГАНО. KYODO - КАЗИНФОРМ - Сын местного чиновника был арестован в пятницу в Японии по подозрению в убийстве четырех человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Подозреваемый 31-летний Масанори Аоки является старшим сыном Масамичи Аоки, спикера городского собрания в Накано в префектуре Нагано.

По данным полиции, он был арестован по подозрению в том, что в четверг застрелил двух полицейских и зарезал еще двух человек, после чего забаррикадировался в доме городского чиновника.

Полиция также сообщила, что возле дома была найдена раненая пожилая женщина без сознания, которая позже скончалась. Ранее местные власти сообщали, что рядом с домом без присмотра остался раненый мужчина.

В полицию поступил экстренный вызов около 16:25 по местному времени о мужчине, нанесшем ножевое ранение женщине. Инцидент произошел в городе, который находится к северо-востоку от столицы префектуры Нагано.

Очевидец произошедшего, в момент инцидента работавший в поле, заявил, что около 16:00 по местному времени увидел, как нападавший гнался за женщиной, которая звала на помощь.

Подозреваемый в камуфляжной одежде, шляпе, солнцезащитных очках и маске схватил женщину за руку и ударил ее в спину ножом длиной около 30 сантиметров. По словам очевидца, нападавший снова ударил ее ножом уже в грудь, когда она упала на землю.

«Я убил ее, потому что хотел», — заявил подозреваемый ошарашенному очевидцу, когда тот спросил, почему он так поступил.

Позже женщина была объявлена мертвой и опознана как 66-летняя Юки Мураками, которая, по данным полиции, жила недалеко от места происшествия.

Когда нападавший ушел, 72-летний свидетель произошедшего бросился к своему дому примерно в 150 метрах, вызвал полицию и отвел полицейских на парковку, где произошло нападение.

Нападавший появился вновь, когда полицейская машина припарковалась, и сразу же выстрелил в сторону водителя. Свидетель, напуганный звуком, убежал. По его словам, он слышал еще выстрелы, но побоялся оглянуться.

После подозреваемый вошел в дом спикера собрания, сообщили в полиции.

Жителей в радиусе 300 метров от места преступления попросили эвакуироваться.

Место происшествия находится примерно в 2 км к западу от станции Синшунакано на электрической железной дороге Нагано.

Двое полицейских, которые погибли в результате нападения, были идентифицированы как Йошики Тамаи, 46-летний инспектор, и Такуо Икеучи, 61-летний сержант.