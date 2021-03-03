Кровь сдали руководители управления полиции Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство УП города Караганды приняло участие в добровольной акции по сдаче крови. Более 150 сотрудников правоохранительного органа стали донором, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Начальник УП города Караганды Думан Кожахметов и его заместители стали участниками акции по сдаче крови. Таким образом, они завершили мероприятие, которое проходило в течение десяти дней.

«Подобную акцию мы проводим ежегодно. В нынешней добровольными донорами стали более 150 сотрудников. Больше, чем в прошлом году. Это отрадно. Наши полицейские занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни – вот и результат. Работа сотрудников правоохранительных органов сопряжена с опасностью и риском, и мы, как никто, понимаем, насколько важно донорство и особенно для граждан, нуждающихся в срочной помощи», - отметил Думан Кожахметов.