23 Мая 2022 13:30

Кроссовки вместо ботинок будут носить сотрудники полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские теперь носят новую форму. Вместо привычных ботинок - кроссовки, поэтому стражам порядка стало удобнее работать и оперативно задерживать нарушителей закона. Корреспонденты МИА «Казинформ» заглянули в столичный полк патрульной полиции, чтобы посмотреть, как выглядит новая форма блюстителей порядка.

В Министерстве внутренних дел РК пояснили, что сотрудники 17 регионов уже носят новую форму, в частности 48% сотрудников полиции и 51% участковых инспекторов.

«Линейка форменной одежды разработана для всех полицейских. Планируется поэтапный переход по мере выделения бюджетных средств. С учетом специфики и условий несения службы новая форма сгруппирована по дизайну и конструкции и представляет собой форменную одежду для патрульных полицейских, наружных служб, участковых инспекторов полиции, аппаратов управлений», - прокомментировали в пресс-службе МВД РК.

В ведомстве пояснили, что при разработке дизайна формы не старались перенимать опыт отдельно взятой страны. Элементы взяты из различных видов форм. В приоритете – ее функциональность и удобство ношения.

Для всех категорий служб созданы комплекты: летний, демисезонный и зимний со светоотражающей надписью «POLISIA» на кепи «бейсболках», одежде и тактической обуви для сотрудников ПП, УИП и наружных служб.

Впервые была изменена форменная обувь полицейских. Вместо туфлей и ботинок сейчас полицейские носят кроссовки. Сами же полицейские подчеркивают, что новая форма очень удобная и практичная. Допустим, кроссовки удобно облегают стопу, защищают ноги от травм, скольжения, ушибов.

Новый дизайн также приобрели нарукавные знаки местной полицейской службы. На основе эмблем городов и областей разработаны региональные нашивки на правый рукав форменной одежды.

«А жетоны, эмблемы, звезды и кокарды замены на текстильные. Особое внимание уделено световозвращающим элементам по всему силуэту и конечностям, что значительно увеличивает уровень безопасности на дороге. Цвет канта на изделиях заменен с красного на бирюзовый. В размере уменьшены повседневные и парадные фуражки, филигранный ремешок выполнен с национальным орнаментом», - пояснили в ведомстве.

Для участковых инспекторов полиции разработана отдельная линейка форменной одежды, которая сочетает в себе деловой стиль и практичность.

При разработке форменной одежды сотрудников аппаратов управлений акцент поставлен на статность и строгий деловой стиль. В целях оптимизации расходов исключен каракуль для полковников полиции. Одежда для женщин дополнена форменным платьем для ношения в летний период.



