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Кроссовки Adidas и Reebok подделывал житель Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Житель Алматинской области подделывал спортивную обувь известных брендов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.
«Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлены факты незаконного использования товарных знаков «Adidas», «Nike» и «Reebok». Гражданин Республики Казахстан 1982 года рождения, изготавливал поддельную спортивную обувь, тем самым причинив компаниям «Аdidas AG» (Германия) и «Аdidas International Marketing BV» (Нидерланды) ущерб в сумме 19 млн. тенге», - сообщила пресс-служба комитета.
В ходе обыска на складе обнаружено и изъято 800 пар спортивной обуви (кроссовок), несоответствующей образцам оригинальной продукции известных компаний.
По данному факту расследовалось уголовное дело по ст.222 ч. 1 УК РК.
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