+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 29 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кроссовки Adidas и Reebok подделывал житель Алматинской области

25 Мая 2020 14:08
Поделиться:
Кроссовки Adidas и Reebok подделывал житель Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Житель Алматинской области подделывал спортивную обувь известных брендов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлены факты незаконного использования товарных знаков «Adidas», «Nike» и «Reebok». Гражданин Республики Казахстан 1982 года рождения, изготавливал поддельную спортивную обувь, тем самым причинив компаниям «Аdidas AG» (Германия) и «Аdidas International Marketing BV» (Нидерланды) ущерб в сумме 19 млн. тенге», - сообщила пресс-служба комитета.

В ходе обыска на складе обнаружено и изъято 800 пар спортивной обуви (кроссовок), несоответствующей образцам оригинальной продукции известных компаний.

По данному факту расследовалось уголовное дело по ст.222 ч. 1 УК РК.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив