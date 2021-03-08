Кропотливая и многогранная работа: Айнур Соспанова о развитие ВИЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК Айнур Соспанова более 10 лет работает в сфере развития возобновляемых источников энергии и вносит большую лепту в развитие деятельности в нашей стране. В преддверии праздника 8 марта мы спросили Айнур Соспанову о специфике работы и о том, как в Казахстане развивать относительно новую сферу во благо всего государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Айнур Сапарбековна, расскажите о своей работе, сколько работаете на госслужбе и в чем же особенность вашей деятельности?

- Понятно, что мы являемся государственными служащими. Министерство энергетики является уполномоченным органом по развитию возобновляемой энергетики и в этих целях работает Департамент по возобновляемым источникам энергии. Я на государственной службе работаю с 2012 года. Меня пригласил Нурлан Каппаров, который в то время был министром охраны окружающей среды (с 2012 по 2013). Он пригласил меня развивать возобновляемую энергетику. До того времени я работала в международном проекте Программы развития ООН (Глобальный экологический фонд по ветровой энергетике). В рамках работы занималась проектами, а потом пригласили развивать сектор возобновляемых источников энергии на масштабе страны.

Я являюсь участником разработки Концепции зеленой экономики. Концепция была разработана в 2012-2013 годах. В 2013 году Указом Главы государства Концепция была утверждена. Сейчас Казахстан работает согласно Концепции. Есть отдельные сектора зеленой экономики, индикаторы, в том числе и по возобновляемым источникам энергии. Были сформированы основы зеленой экономики. Начиная с 2013 года, я непосредственно работала в секторе возобновляемой энергетики, являюсь один из разработчиков законов о поддержке возобновляемых источников энергии. Первый закон появился в 2009 году. С законом начала работать с 2013 года. Изменения, которые вносились в 2013 году, в 2017 и в 2020 году, предложили мы. Когда закон вступает в силу, мы разрабатываем нормативно-правовые акты - приказы, постановления Правительства, чтобы этот закон действительно заработал.

Понятно, что за этим скрывается огромная кропотливая и ежедневная работа. Работа очень рутинная. Если говорить в процентном соотношении, то 80% - ежедневная рутина, связанная с документооборотом, кадрами, письмами-переписками. Но есть 20% долгосрочной стратегии, которая является и самой интересной частью нашей работы. Эти же 20% позволяют на государственной службе работать азартно. Работа многогранная. Мы не только работаем с чиновниками и ходим на совещания. Мы также работаем с нашими международными партнерами. У нас очень большой международный блок, изучаем международную практику. Это новое направление, и чтобы правильно построить рынок, правильно привлечь инвесторов и реализовать проекты, нужно понимать, как в мире всё это делается. Работаем со многими международными организациями, посольствами, с банками, крупными инвесторами.

- Каково все же будущее у Казахстана по возобновляемым источникам энергии?

- Если десять лет назад мне бы сказали, что в стране будет построено почти 2 ГВт солнечных и ветровых парков, то я очень удивилась бы. Тем не менее, мы шли по этому направлению. Силы убеждения, международный опыт, положительные преимущества внедрения ВИЭ позволяли развивать сферу. Сейчас же, что будет через десять лет, очень сложно загадывать. Наверное, через десять лет нам удастся и на Марс полететь. Так быстро развиваются технологии в энергетике, телекоммуникации. Они дешевеют и становятся доступными. ВИЭ являются эффективным способом снижения негативного воздействия на окружающую среду. Если говорить об угольной генерации, конечно, от нее очень много пользы. Мы получаем электроэнергию и тепло, однако от этого получаем больше загрязнений. Ни для кого не секрет, что в крупных городах, в столице ситуация тревожная — бывает очень сильный смог и энергетика в этом вопросе играет решающую роль.

Если мы научимся работать с новыми безвредными для экологии источниками энергии, то мы в другой среде будем жить. У нас будет очень чистый воздух, улучшится здоровье населения. К примеру, когда посещаешь Европу, видим же, что там чистая почва, качественная вода и это всё сказывается на уровне жизни. Если через десять лет у нас будет соответствующий уровень жизни, то думаю, что это именно та реальность, которую я бы хотела видеть в Казахстане.

- Недавно Президент поручил разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики. Что должно учитываться в этом вопросе и приступило ли ведомство к его разработке?

- Относительно альтернативных источников энергии, в Концепции перехода к зеленой экономике, есть индикатор о том, что на альтернативные и возобновляемые источники энергии в 2050 году должна приходиться половина энергопотребления. В качестве альтернативной энергии в Концепции определены атомные источники, крупные гидроэлектростанции, энергии, получаемые из отходов. Альтернативные я бы сформировала как низкоэмиссионные и низкоуглеродные источники энергии, от которой отрицательное воздействие на экологию минимально. Они могут быть не возобновляемые. Мы различаем возобновляемые и альтернативные источники энергии. Возобновляемые источники энергии зависят от природных процессов - это солнце, ветер, падающая вода и так далее. Они неисчерпаемые. Альтернативные источники могут быть исчерпаемыми, но не являются вредными для окружающей среды и соответственно для здоровья человека.

Что касается закона, мы сейчас его прорабатываем, создадим рабочую группу, начнем обсуждение. Я надеюсь, что в этом году мы разработаем концепцию законопроекта и в следующем году уже разработаем сам закон. У нас, наверняка, есть большой потенциал развития альтернативных источников энергии.

Допустим, предприятие работает, выделяя огромное количество тепла. Тепло сейчас уходит в никуда. А его можно утилизировать и получать тепловую энергию, электрическую энергию. Именно эти технологии нам нужно применять и через законодательство поддерживать в нашей стране.