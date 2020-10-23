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Кроме «Nur Otan», трудно сказать, как проявят себя партии – Андрей Чеботарев

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
23 Октября 2020, 17:31
Кроме «Nur Otan», трудно сказать, как проявят себя партии – Андрей Чеботарев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кроме «Nur Otan», трудно сказать, как проявят себя политические партии во время предвыборной кампании. Такое мнение высказал руководитель Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев на онлайн-конференции по обсуждению общественно-политических процессов в преддверии парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все партии говорят о готовности к выборам, а как в действительности? Например, если говорить о партии «Акжол», то мы видим только работу их депутатской фракции и интервью руководителя парламентской фракции партии «Акжол» Азата Перуашева. Мы не видим достаточного уровня их работы на региональном уровне», – сказал А.Чеботарев.

По его словам, партия «Акжол», в основном, ставит вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса. Среди тех, кто прошел в праймериз, тоже есть представители бизнеса, поэтому трудно сказать, что бизнесмены будут голосовать только за партию «Акжол».

В отношении Коммунистической народной партии политолог отметил, что у них хорошо работает и фракция, и территориальные организации. Партия имеет свой медиа-проект rezonans.kz.

«Вообще, хотя само слово «коммунизм» вызывает сомнения, партия занимается вопросами социального характера. Партия «Ауыл» занимается вопросами, касающимися аграрного сектора, но мы не видим, как ведется ее работа в регионах. А Общенациональная социал-демократическая партия – единственная оппозиционная партия, но проводимая ею работа не очень заметна», – сказал политолог.

Онлайн-конференция организована Институтом мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева.


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