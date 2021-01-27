Кризисный центр для жертв семейно-бытового насилия откроют в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области станет больше мест, куда могут обратиться за помощью жертвы бытового насилия. В этом году Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, откроется в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Кайрат Абсаттаров рассказал о планах на 2021 год на онлайн-совещании под председательством главы региона Жениса Касымбека.

По его словам, в Жезказгане будет реализован ряд проектов для повышения социального благополучия и уровня комфортности. Предусмотрены средства на капитальный ремонт двух школ и двух детских садов, открытие Кризисного центра для жертв семейно-бытового насилия. Строится новая школа на станции Теректы, объект обещают сдать к сентябрю. По Дорожной карте занятости запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

В городе реализуются проекты по улучшению водоснабжения, реконструкции тепловых сетей. Во втором квартале ожидается подключение к централизованному газоснабжению первой очереди домов в селе Талап и микрорайоне Кабанбай-батыра.

Продолжится ремонт дорог и благоустройство дворов и озеленение. Как сообщил Кайрат Абсаттаров, в этом году планируется обустроить 50 детских площадок.

Жилищное строительство ведётся по программе «Нұрлы жер» и за счёт частных инвестиций. В этом году в Жезказгане планируется сдать пять многоэтажных домов.

«Важно уделить должное внимание переселению жителей из аварийных и ветхих домов города. В этом году будут переселены жители первых 25 многоэтажных аварийных домов», - подчеркнул Женис Касымбек.

На онлайн-совещании также обсудили планы по развитию Сатпаева.

Аким города Аскар Идрисов сообщил, что в этом году должно завершиться строительство детского сада на 320 мест и Дворца школьников.

Запланировано строительство канализационных сетей и коллектора, теплосети Восточного района, завершение переноса Эскулинского водовода. Эти проекты важны для жизнеобеспечения города.

По Дорожной карте занятости предусмотрена реконструкция стадиона «Юность» и парка Победы. Запланирован средний ремонт 14 улиц города, благоустройство 59 дворов.

Кроме того, будут отремонтированы фасады 20 домов, установлены 20 новых остановочных павильонов, шесть детских игровых площадок, три площадки Street workout. В течение трёх лет в Сатпаеве обещают установить около 400 камер видеонаблюдения - этот проект спонсирует корпорация «Казахмыс».

Аким области дал ряд поручений по развитию Жезказгана и Сатпаева и решению проблемных вопросов. Глава региона поставил задачи по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, сдерживанию цен на продукты питания.