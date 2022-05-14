14 Мая 2022 13:28

Кризисные периоды помогают ребенку стать взрослее – психолог

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Психолог из Северо-Казахстанской области Мария Гейн считает, что нет универсальной рекомендации для родителей первоклассников, которые боятся отправлять ребенка в школу, как нет и однозначного ответа на то, в каком возрасте детям следует идти в школу. Об этом и как пережить кризис семилетнего возраста - в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

В мае большинство родителей с нетерпением ожидают окончания учебного года и радуются предстоящим каникулам, другие же – в растерянности решают, стоит ли отдавать в первый класс шестилетнего ребенка. Для многих предстоящее обучение детей становится настоящим стрессом.

- Мария, что можно посоветовать таким тревожным родителям?

- Какой-то конкретной рекомендации для родителей, которые боятся отправлять ребенка в школу, нет. В этом случае нужно обращаться к психологу. Он поможет принять ситуацию, что ребенок растет, что он становится самостоятельным, взрослеет. Своими силами справиться со страхами, которые могут возникать у родителей первоклассников, довольно сложно. Никакие разговоры с друзьями, убеждения других людей не помогут. Страх родителя первоклассника не исчезнет.

- Постоянные споры идут вокруг возраста, в котором надо отдавать ребенка в школу.

- Как нет универсальной таблетки ото всех болезней, так нет четких показателей, во сколько лет нужно идти в школу. Здесь важно смотреть на уровень развития конкретного ребенка, на его психологическое состояние. У психологов есть определенная диагностика, которая нацелена на то, чтобы определить готовность ребенка к школе. Не надо смотреть на других детей, на соседей, друзей. Все индивидуально. Что вообще значит обучение для детей в школе? Всякое обучение требует определенной зрелости, психических функций: восприятие, память, внимание и так далее. То есть зрелости личности в целом. Одни дети могут развиваться быстрее, другие - медленнее. Но все они готовы учиться с момента рождения, даже когда мы их не обучаем.

- Почему некоторые дети быстро приспосабливаются к школьной жизни, а для некоторых уроки – настоящая пытка?

- Школа - социальный институт со своими ценностями и нормами, требованиями, ролевыми отношениями, методами обучения и режимом, предъявляемым к ребенку. Детям приходится приспосабливаться к этим условиям. Для многих учеба будет в радость, но и число испытывающих трудности будет не меньше. В первый класс приходят разные дети, у всех неодинаковые возможности развития. В том, как протекает жизнь ребенка, сейчас большую роль играет экономическое и социальное положение семьи. Но школа предъявляет ко всем одинаковые требования, что в некоторой степени осложняет обучение для детей. Существует единая для всего класса программа обучения, в рамках которой предполагается усвоение точно определенного объема знаний, в определенные сроки и выполнением одних и тех же заданий всеми учащимися. Требования к уровню усвоения и выполнения, критерии для выставления оценок, организация учебной деятельности, форма проведения занятий тоже едины для всех. Сам факт наличия стандартов подразумевает, что кто-то окажется вне их. И тем самым у ребенка возникают трудности в обучении. Поэтому, когда ребенок приходит в школу со своим определенным уровнем развития и на него пытаются натягивать требования и стандарты, ему сложно влиться в эту систему. Адаптация может длиться до двух месяцев.

- То есть, для ребенка это кризисный период?

- Безусловно. Нужно учитывать еще и кризис 7 лет – на этот возраст приходится, в основном, начало обучения в школе. До этого возраста основной вид его деятельности – игра. И вдруг она внезапно меняется на учебу. Здесь важно создать плавный переход от игры к обучению. Если он будет резким, то состояние первоклассника будет страдать. Помимо того, что ему нужно перестраиваться, подстраиваться к системе, которая выставляет стандарты, невзирая на его уровень развития, происходят еще и серьезные перестройки в организме. Ребенок резко прибавляет в росте, весе, изменяется работа сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других систем. Могут быть перепады настроения, утомляемость, раздражительность. Это не проявление какого-то злого характера, а сигналы о перенапряжении и бурном росте.

К концу кризисного периода у ребенка должна сформироваться новая социальная позиция – школьник. Это будет означать, что он осознает свое место в системе общественных отношений. Нужно помнить, что в этот период активно развивается саморегуляция, самостоятельность, способность к самоорганизации, самоконтроль, умение оценивать свои поступки. Иными словами, кризис 7 лет – переход к осмысленной работе.

- Как помочь ребятишкам в этот период, как не навредить?

- Кризис 7 лет ребенка становится кризисом воспитательной системы родителей. То есть прежние меры воздействия перестают быть эффективными. Родителям важно проявлять гибкость, пересмотреть свои взгляды.

Чтобы помочь ребенку благополучно перейти через этот этап, нужно чаще хвалить за школьные оценки, достижения, интересоваться взаимоотношениями с одноклассниками, не критиковать. Не ругать, не высмеивать за ошибки. Ни в коем случае не сравнивать его с другими детьми, не наказывать, не досаждать разговорами о наступившей взрослости. Важно не перегружать кружками, секциями, как многие любят. У ребенка и так напряженный период в школе. Не надо принуждать и давить на него. Не стоит делать ребенка заложником своих нереализованных желаний. Нужно дать ему возможность выбирать увлечения. Важно разнообразить школьные будни совместными делами и поездками, чтобы первоклассник мог выплеснуть накопившуюся в школе энергию и набраться впечатлений.

Естественное желание всех родителей – уберечь ребенка ото всех неприятностей. Но главная задача родителя – научить ребенка быть самостоятельным. Не надо пытаться на каждом шагу соломку подстелить. Поддерживать, но позволять быть самостоятельным. Чтобы он понимал, что за каждым его поступком будут последствия. Не выучил уроки – завтра будет двойка, не собрал портфель – забыл учебник или ручку, что осложнит учебный день.

- Когда родителям нужно бить тревогу?

- Если ребенок не хочет идти в школу, ведет себя агрессивно, грубит, то уже важно обратиться к психологу. Но подчеркну, что кризис 7 лет является необходимым этапом в жизни ребенка. Родителям надо запастись терпением и выбрать правильную стратегию воспитания. Бояться кризисов не нужно, это ступенька, которая поможет стать взрослее.