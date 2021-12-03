Критику по поводу уборки снега прокомментировал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал критику касательно уборки снега в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По снегопаду вопросов много. Это естественный процесс, потому что, когда особенно много снега, наблюдается нагрузка на наши коммунальные службы. У нас есть коммунальное предприятие «Астана Тазалык», которое чистит 40% от объема работ. Остальные, по всем четырем районам, частные подрядчики. От недобросовестных или тех, кто плохо работает, мы избавляемся. А те, которые хорошо работают, мы их поддерживаем и заключаем долгосрочные контракты», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

По его словам, в этом деле есть свои нормативы.

«Какая задача стоит? Есть норматив, есть правило. В первую очередь, когда обильный снег, вычищать магистральные трассы, где есть огромная нагрузка по транспорту, по трафику и по общественному транспорту. Следующее – социальные объекты, тротуары, остановки и так далее. И затем уже переходить на нагрузку меньшего объема улиц. Во время обильного снегопада в ноябре, свыше 2 тыс. людей работали и порядка 2 тыс. единиц специальной коммунальной техники привлекли», - отметил аким.

«Мы посмотрели опыт других городов, соседней России – Екатеринбург и Санкт-Петербург. Там дороги делятся на категорию А по загруженности, B и C. И там, если 10-15 см снега, то до 12 дней. На участках, где дороги категории B, до 16 дней и больше. Понимаете? У нас это занимает для того, чтобы вычистить, первые два, три дня сделать и потом от трех до пяти либо дальше вывозить снег. Это большая нагрузка с учетом нашего климата», - заключил А. Кульгинов.