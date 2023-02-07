Критический износ теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году за счет модернизации около 2 тысяч км сетей показатель по износу планируется снизить до 50%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, за счет строительства и реконструкции более 14 тысяч км сетей к 2029 году планируется снизить показатель до 40% (теплоснабжение - 1538 км, водоснабжение - 10 742 км, водоотведение – 1 845 км).

«Модернизация тепловых сетей является самым актуальным вопросом на сегодняшний день. Средний износ по республике на сегодня составляет 54%», - сказал Марат Карабаев.

Критическая ситуация, по данным ведомства, наблюдается в пяти регионах, где износ составляет более 65 %: Павлодарская область - 82 %, Карагандинская область - 68 %, Абай - 68 %, Восточно- Казахстанская область - 66 %, Северо-Казахстанская область - 65 %.

«В текущем году планируется реализация 54 проектов по строительству и реконструкции около 180 км сетей теплоснабжения. Сформирована потребность по регионам на общую сумму 86,2 млрд тенге. Средства будут заявлены в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год», - пояснил Марат Карабаев.

Вместе с тем министр добавил, что бюджетные заявки не предоставили до сих пор 7 регионов: город Алматы, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Жетысуская и Туркестанская области.

«В связи с чем, прошу поручить акиматам ускорить разработку необходимой документации и представить заявки на уточнение бюджета», - резюмировал Марат Карабаев.