Критическая ситуация с авиатопливом в столичном аэропорту предотвращена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный аэропорт совместно с МИИР РК и МЭ РК отрабатывает поставку авиатоплива. В данный момент описанная критическая ситуация предотвращена, сообщили в пресс-службе аэропорта, Об этом передает МИА «Казинформ».

Аэропортом отрабатывается бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов. Совместно с вышеуказанными государственными органами выработан График поставки авиатоплива с заводов до возобновления работы ПНХЗ 9 ноября т.г.

На данный момент в столичном аэропорту остаток авиакеросина составляет 3100 тонн (с учетом хранения остальных участников рынка авиакомпания «Эйр Астана», военные, госматрезерв и другие .

В ближайшие дни ожидается поставка 3900 тонн (3 тысячи тонн – ТОО «КазМунаГаз-Аэро», 700 тонн – ТОО «Петросан», 200 тонн – East fuel). Сегодня уже подписан и оплачен контракт на на поставку 3800 тонн авиакресина.

На 15:00 столичного времени на базе хранения аэропорта Нурсултан Назарбаев имеется 921 тонн топлива (сегодня завезено более 200 тонн).

Ранее сообщалось , что бесперебойное функционирование аэропорта столицы под угрозой.

Позже в Министерстве энергетики пояснили, какие меры приняты для обеспечения авиатопливом



