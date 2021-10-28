Критическая ситуация с авиатопливом в столичном аэропорту предотвращена
Аэропортом отрабатывается бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов. Совместно с вышеуказанными государственными органами выработан График поставки авиатоплива с заводов до возобновления работы ПНХЗ 9 ноября т.г.
На данный момент в столичном аэропорту остаток авиакеросина составляет 3100 тонн (с учетом хранения остальных участников рынка авиакомпания «Эйр Астана», военные, госматрезерв и другие .
В ближайшие дни ожидается поставка 3900 тонн (3 тысячи тонн – ТОО «КазМунаГаз-Аэро», 700 тонн – ТОО «Петросан», 200 тонн – East fuel). Сегодня уже подписан и оплачен контракт на на поставку 3800 тонн авиакресина.
На 15:00 столичного времени на базе хранения аэропорта Нурсултан Назарбаев имеется 921 тонн топлива (сегодня завезено более 200 тонн).Ранее сообщалось, что бесперебойное функционирование аэропорта столицы под угрозой.
Позже в Министерстве энергетики пояснили, какие меры приняты для обеспечения авиатопливом