14 Июня 2022 11:54

Критерии заключения договоров по медпрепаратам усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение обеспечения потребности страны отечественными лекарствами и медицинскими изделиями является залогом обеспечения лекарственной безопасности страны. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой связи поручаю Министерству здравоохранения совместно с Единым дистрибьютором проработать вопрос совершенствования критериев заключения долгосрочных договоров поставок в части полной локализации производства лекарственных препаратов в Казахстане, расширения их номенклатуры», - сказал Алихан Смаилов.

Также Премьер отметил необходимость усиления подготовки необходимых кадров.

«Министерству здравоохранения активизировать работу по привлечению крупных транснациональных компаний из BIGPHARMA для налаживания производства в Казахстане», - добавил Алихан Смаилов.

Также Министерству здравоохранения поручено до 28 июня совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить внесение на рассмотрение Правительства проекта актуализированного комплексного плана развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2025 года.