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Критерии оценки встреч акимов с населением разработают в Казахстане
9 Августа 2022 13:19

Критерии оценки встреч акимов с населением разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты встреч акимов и руководителей госорганов с населением будут регулярно рассматривать в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерствам национальной экономики, информации и общественного развития разработать критерии оценки встреч акимов и министров с населением для оценки эффективности государственных органов. Результаты будем регулярно рассматривать в Правительстве», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Ранее министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров сообщил о том, что госорганы не соблюдают график встреч с населением.

«Стоит отметить наличие фактов несоблюдения сроков проведения встреч. Это приводит к сдвигу графика с риском посещения одного региона сразу несколькими министерствами и может отразиться на качестве организации встреч местными исполнительными органами», - сказал Аскар Умаров.


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