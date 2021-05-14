Кристина Гаяк высоко оценила лидерство Казахстана в вопросах отмены смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк высоко оценила присоединение Казахстана к международному пакту в части отмены смертной казни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу подчеркнуть важность данного решения. Испания как страна, которая поддерживает международную комиссию против смертной казни, подчеркивает решительность шага Казахстана. Я участвовала в обсуждениях, а также в работах международных групп, поддерживающих отмену смертной казни и была свидетелем важной роли Казахстана в данной деятельности. Я хотела бы похвалить и высоко оценить лидерство Президента Токаева за то, что он сделал важный шаг по ратификации данного протокола», - сказала Кристина Гаяк, отвечая на вопросы журналистов.

Она также добавила, что Испания привержена вопросам отмены смертной казни во всем мире.

«Это случится только при мобилизации всего мирового сообщества. Лидерство вашей страны высоко оценивается международным сообществом», - подчеркнула Кристина Гаяк.

Ранее сообщалось, что в столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.