Кристина Гаяк высказалась об упрощении получения Шенгенской визы для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк высказалась касательно упрощения получения Шенгенской визы для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсуждали вопрос касательно Шенгенской визы. Вы знаете, что Испания положительно относится к открытию Шенгенской визы (для казахстанцев). Но это вопрос консенсуса всех стран членов ЕС. У Испании положительная позиция», – сказала Кристина Гаяк, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.

«Испания является для Казахстана важным европейским партнером. Мы с радостью можем отметить имеющееся развитие наших отношений в стратегическом духе партнерства. Мы верим, что подписанное в 2009 году соглашение о стратегическом партнерстве по итогам сегодняшних переговоров будет рассмотрено в следующем году и будет выведено на новый уровень. Сегодняшние консультации включают вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества» – отметил заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев.

В свою очередь Государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк выразила удовлетворенность ходом переговоров. «Испания является одним из торговых партнеров Казахстана, и, я надеюсь, что у нас получится далее развивать данные отношения в торговом ключе. Мы также обсудим отношения между ЕС и Казахстаном, мы их полностью поддерживаем и надеемся на их углубление, которые будут отличаться инклюзивностью и устойчивым развитием», – сказала она.