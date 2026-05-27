Крысы, лисы и волки: число нападений диких животных выросло в Костанайской области

С начала 2026 года за антирабической помощью в Костанайской области обратились 1467 человек, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди пострадавших — более 300 детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специалисты также отмечают рост числа контактов с животными, у которых подтверждено бешенство. Если в 2025 году было зарегистрировано пять таких случаев, то в текущем году — уже 67.

Большинство обращений связано с домашними животными. Число пострадавших от укусов собак выросло с 626 до 801 случая, кошек — с 269 до 485.

Кроме того, зарегистрировано 115 случаев укусов сельскохозяйственными животными, тогда как годом ранее такие случаи не фиксировались.

Увеличилось и количество пострадавших от диких животных — мышей, волков, крыс, лис и корсаков. Если в прошлом году было зарегистрировано 27 таких обращений, то в этом году — уже 66.

Сохраняется и проблема нападений неизвестных животных. В 2025 году от укусов неизвестных собак пострадали 354 человека, в 2026 году — уже 428. Число пострадавших от неизвестных кошек выросло с 77 до 154 человек.

Рост подобных случаев фиксируют и в других регионах страны. Так, с начала года более 500 жителей Восточно-Казахстанской области пострадали от укусов животных.