Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Клуб Криштиану Роналду «Аль‑Наср» на выезде сыграл вничью с «Аль‑Фатехом» в матче 15‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Аль‑Насра» отличились Талиска и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на третьей добавленной ко второму тайму минуте. У «Аль‑Фатеха» один из мячей забил экс‑футболист «Барселоны» Кристиан Тельо. На 90+5 минуте Талиска был удален с поля.

Для 37‑летнего Криштиану Роналду это первый гол за «Аль‑Наср». Всего 37‑летний португалец провел за новую команду три встречи.

«Аль‑Наср» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата, «Аль‑Фатех» (22) идет шестым.

Криштиану Роналду перешел в саудовский клуб сразу после чемпионата мира в Катаре. По контракту с «Аль-Насром» он заработает 200 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Фото: sports.kz