Криштиану Роналду - второй в рейтинге лучших футболистов за всю историю Английской премьер-лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетное издание FourFourTwo (4-4-2) назвало 100 лучших игроков АПЛ за всю историю существования одной из самых успешных спортивных лиг в мире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА SPORTINFORM.

Первое место занял французский форвард Тьерри Анри, ранее выступавший за лондонский «Арсенал». Анри дважды становился обладателем «Золотой бутсы» - приза лучшему бомбардиру национальных чемпионатов. Для представителя АПЛ это рекорд. За два сезона подряд (2004 и 2005) француз наколотил 110 голов. Также на счету форварда «Арсенала» самое большое количество ассистов.

«Он был катализатором в двух чемпионских титулах «Арсенала» в 2002 и 2004 годах. Тьерри Анри не просто король «Хайбери» или нападающий одного поколения, он олицетворяет собой футбольное искусство, с которым процветали величайшие стороны главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Он делал футбол зрелищным; это выглядело стильно, легко и красиво - всё в одном», - пишет FourFourTwo.

Вторым в рейтинге лучших игроков стал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Тройку выдающихся футболистов замкнул бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер. Отметим, что вместе с Роналду в десятку лучших вошли 5 игроков «Манчестер Юнайтед»: Уэйн Руни, Эрик Кантона, Пол Скоулз и Рой Кин.

Топ-20 игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo:

Тьерри Анри («Арсенал»)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Алан Ширер («Ньюкасл»)

Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)

Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)

Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»)

Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

Стивен Джеррард («Ливерпуль»)

Рой Кин («Манчестер Юнайтед»)

Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»)

Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)

Джон Терри («Челси», «Астон Вилла»)

Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»)

Эшли Коул («Арсенал», «Челси»)

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»)

Петр Чех («Челси», «Арсенал»)

Деннис Бергкамп («Арсенал»)

Венсан Компани («Манчестер Сити»)

Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»)

Английская Премьер-лига (АПЛ) существует с 1992 года и является высшим дивизионом в огромной системе футбольных лиг Англии. В ней выступают 20 клубов. Чемпионат проходит с августа по май, каждая команда проводит 38 матчей. АПЛ является самым популярным спортивным чемпионатом в мире, а также самой прибыльной футбольной лигой.

В Премьер-лиге за всю историю выступало 45 различных клубов, но лишь 6 из них выигрывали чемпионский титул: «Манчестер Юнайтед» (13 раз), «Челси» (5 раз), «Манчестер Сити» (4 раза), «Арсенал» (3 раза), «Блэкберн Роверс» (1 раз) и «Лестер Сити» (1 раз).