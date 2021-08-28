Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Суперзвезда футбола Криштиану Роналду в 36 лет возвращается в английский клуб «Манчестер Юнайтед», где 18 лет назад он начинал взрослую карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

О переходе Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» объявил сам английский клуб. «Манчестер Юнайтед» с чувством глубокого удовлетворения извещает, что клуб достиг соглашения с «Ювентусом» о переходе Кришиану Роналду, условия которого будут уточняться по результатам личных переговоров, а также медицинского обследования и (решения) визовых вопросов», - говорится в официальном заявлении «Манчестер Юнайтед».

В пятницу Роналду приехал на тренировку «Ювентуса», но, как сообщили миру итальянские спортивные журналисты, только для того, чтобы попрощаться с товарищами по команде.

Криштиану Роналду - половинка ярчайшей двойной звезды «Роналду-Месси», под которой прошла и теперь заканчивается целая футбольная эпоха - начинал свой взлет именно в «Манчестер Юнайтед», под руководством сэра Алекса Фергюсона. До того он лишь один сезон отыграл во взрослом чемпионате на родине, в Португалии.

Роналду пришел в манчестерский клуб в 18 лет, в 2003 году, и за шесть сезонов забил за клуб 118 голов - отметка, до которой большинство профессиональных нападающих высшего уровня не могут добраться и за всю карьеру.

Затем последовали ярчайшие девять сезонов в мадридском «Реале» (четыреста пятьдесят голов), а в 33 года, в возрасте, в котором раньше большинство футболистов уходило на покой или уезжало в Америку или Китай, Роналду перешел в знаменитый итальянский «Ювентус» - и за три сезона забил за новый клуб 101 гол.

Всего за карьеру Роналду собрал столько трофеев и достижений, что сравниться с ним может только аргентинец Лионель Месси. У Роналду - 801 гол в официальных матчах за клубы и сборную, пять «Золотых мячей», пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы, до которого он дотащил сборную в 2016 году, а также семь побед в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

Известие о переходе Роналду именно в «Манчестер Юнайтед» стало довольно большим сюрпризом для сторонних наблюдателей, потому что ещё утром в пятницу спортивные обозреватели предполагали, что он вернётся в Манчестер, но не в «свой» клуб, а к его заклятым врагам - в «Манчестер Сити».

Напомним, другая легенда футбола - аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен», попрощавшись с «Барселоной».