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28.12.2019 21:35
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Криштиану Роналду восхитился казахстанским мальчиком Али
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей встречи с казахстанцем Али Турганбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Приятно встретиться с тобой, Али. Настоящее вдохновение», — написал Роналду в своем Instagram-аккаунте, на который подписано 195 миллионов человек.
Отметим, что встречи Али и Роналду организовал российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, познакомившийся с мальчиков во время своего визита в Алматы.
Ранее сообщалось, казахстанец Али Турганбеков, родившийся без ног, встретился со звездой мирового футбола Криштиану Роналду.
До этого казахстанец встречался с легендами футбола - бразильцами Кафу, Хулио Сезар, Бебето, а также с испанцем Хави, который заговорил на казахском.
Напомним, Али встречался со многими знаменитыми и легендарными футболистами: Месси , Андреем Шевченко , Неймаром, Киллианом Мбаппе, Эдинсоном Кавани , Диего Марадоной , игроками Ливерпуля - Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино, главным тренером клуба Юргеном Клоппом, а также своим кумиром - Ником Вуйчичем. Он также вручил Суперкубок УЕФА игрокам Ливерпуля.
Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.
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