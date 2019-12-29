+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 3 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Криштиану Роналду восхитился казахстанским мальчиком Али

29 Декабря 2019 23:26
Поделиться:
Криштиану Роналду восхитился казахстанским мальчиком Али

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей встречи с казахстанцем Али Турганбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Матч «Барыс»- «Динамо» начнётся с минуты молчания
Крытый футбольный манеж презентовали в Павлодаре в канун Дня независимости В столице торжественно открылся новый спортивный центр Легкоатлетический манеж открыли в Кокшетау

«Приятно встретиться с тобой, Али. Настоящее вдохновение», — написал Роналду в своем Instagram-аккаунте, на который подписано 195 миллионов человек.

Отметим, что встречи Али и Роналду организовал российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, познакомившийся с мальчиков во время своего визита в Алматы.


Ранее сообщалось, казахстанец Али Турганбеков, родившийся без ног, встретился со звездой мирового футбола Криштиану Роналду.

До этого казахстанец встречался с легендами футбола - бразильцами Кафу, Хулио Сезар, Бебето, а также с испанцем Хави, который заговорил на казахском.

Напомним, Али встречался со многими знаменитыми и легендарными футболистами: Месси , Андреем Шевченко , Неймаром, Киллианом Мбаппе, Эдинсоном Кавани , Диего Марадоной , игроками Ливерпуля - Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино, главным тренером клуба Юргеном Клоппом, а также своим кумиром - Ником Вуйчичем. Он также вручил Суперкубок УЕФА игрокам Ливерпуля.

Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив