Криштиану Роналду установил новый рекорд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Португальский футболист забил головой свой 145-й мяч, что является новым рекордом, передает МИА «Казинформ».



По информации футбольного канала «433» в сети Twitter, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд. Он забил 145-й мяч головой в официальном матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с тунисским «Монастиром» (4:1).

Согласно статистике, Криштиану Роналду обошел экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера, у которого в активе 144 гола головой.

Напомним, ранее Криштиану Роналду уже включали в Книгу рекордов Гиннесса за 200-ю игру за национальную команду, а также за самый высокий годовой заработок.