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Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Июня 2023, 12:03
Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий ФК «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл против Исландии в рамках отборочного цикла Евро-2024. Для него эта игра стала 200-й за национальную команду, что является мировым рекордом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

Благодаря этому Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за сборную 200 матчей.

Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года, в его активе 122 гола и 43 результативных передач.

Недавно спортсмен перешел в клуб «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.


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