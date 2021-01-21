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    09:19, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола и побил мировой рекорд

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    ТУРИН. КАЗИНФОРМ - Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду побил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру, став лучшим бомбардиром в истории футбола. Вчера «Ювентус» завоевал Суперкубок Италии. Радостным событием Роналду поделился с подписчиками на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

    Вчера в матче за Суперкубок Италии с «Наполи», Роналду забил 760-й гол в карьере, став лучшим бомбардиром в истории футбола. Предыдущий рекорд принадлежал чеху Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

    «Ювентус» победил со счетом 2:0 и завоевал Суперкубок Италии в рекордный девятый раз.


    Ранее сообщалось, что Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле (Пеле в 812 официальных матчах забил 757 голов, прим.ред.) по количеству голов, а также стал рекордсменом по количеству голов в матчах Лиги Европы. Роналду на данный момент является единственным футболистом, забившим как минимум 15 голов в каждом из последних 15 сезонов в пяти сильнейших лигах Европы.


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