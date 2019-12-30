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Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром УЕФА в 2019 году

30 Декабря 2019 10:19
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Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром УЕФА в 2019 году

НЬОН. КАЗИНФОРМ - Криштиану Роналду был признан лучшим бомбардиром 2019 года турниров УЕФА, имея на своем счету 21 гол, и лучшим игроком десятилетия с 145 голами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в четвертый раз за семь лет, обойдя Гарри Кейна и Вивианн Мидема.

Роналду уже лидировал во всех матчах УЕФА в клубах и сборных в 2013, 2014 и 2017 годах, но в прошлом году этот титул достался Дайшон Редан из «Челси» и молодежной сборной Нидерландов. Тем не менее, в 2019 году семь голов за «Ювентус» в Лиги чемпионов УЕФА и суммарно 14 голов за сборную Португалии в финале Лиги наций УЕФА и европейской квалификации, обеспечили Роналду два гола, которые и отделили его от Гарри Кейна.

Вивианне Мидема, голландский нападающий, который выступает в составе «Арсенала», заняла почетное третье место. Всего за 9 игр (начиная с августа 2019) она забила десять мячей в женской лиге чемпионов и восемь – в квалификации» «ЕВРО-2021» среди женских команд. В общей сложности финалистка чемпионата мира по футболу среди женщин Мидема забила 53 гола в календарном году за клуб и сборную, что является лучшим показателем среди женщин. Роберт Левандовски забил больше всего голов среди мужских игроков - 54 гола.

Левандовски занял пятое место в таблице, уступив лишь Рахиму Стерлингу. Он находится на одной строчке с Ренаном Мантелли с 16 голами за кипрскую «Омонию» в футзальной Лиге чемпионов.


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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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