Криштиану Роналду установил мировой рекорд в Саудовской Аравии

41-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в первом матче нового сезона чемпионата Саудовской Аравии и установил мировой рекорд, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Португалец отличился в игре второго тура против «Аль-Рияда», завершившейся со счетом 4:0. Этот гол стал для него первым в 25-м сезоне подряд.

Роналду дебютировал во взрослом футболе в 2002 году за «Спортинг». С тех пор он забивал как минимум один гол в каждом сезоне своей профессиональной карьеры.

За карьеру португалец выступал также за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». С 2023 года он играет за саудовский «Аль-Наср».

Ранее португальский футболист заявил, что текущий сезон может стать последним в его профессиональной карьере.