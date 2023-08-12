Криштиану Роналду грозит арест в Саудовской Аравии

ЭРИ-РИЯД. КАЗИНФОРМ - 38-летнему португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит наказание за христианский жест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во время матча Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Шортой» (1:0) Роналду на 75-й минуте реализовал пенальти, который стал единственным голом в игре. После забитого мяча португалец перекрестился, за что ему грозит наказание вплоть до ареста.

Дело в том, что в Саудовской Аравии запрещены любые жесты, связанные с христианством. Демонстрация каких-либо жестов, связанных с этой религией, считается преступлением, так как человек якобы стремиться обратить других людей в свою веру.

Португальский игрок рискует быть арестованным, но ожидается, что местные власти не накажут его. Однако считается, что он может получить выговор от руководства клуба.