Криштиану Роналду есть что показать на ЧМ-2022 – экс-защитник сборной Португалии

24 Ноября 2022, 15:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-защитник сборной Португалии и мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау озвучил прогноз касательно игры Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть много игроков, которые плохо отзывались о Криштиану, хотя не дотягивались до подошв его обуви. На чемпионате мира он заткнет многим рты. Ему есть что предложить, я знаю на что он способен», - сказал Фабиу Коэнтрау португальским СМИ.

Сегодня сборная Португалии сыграет свой первый матч на мундиале против команды Ганы.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским форвардом. Клуб МЮ поблагодарил Роналду за огромный вклад, который он внес за два сезона на «Олд Траффорд», забив 145 голов в 346 матчах.

Фото: SYLVAIN LEFEVRE/GETTY IMAGES