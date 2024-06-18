Крыши домов сорвал ветер в районе СКО

В Северо-Казахстанской области накануне местами бушевала гроза и сильный ветер. Из-за непогоды пострадали жилые дома и сооружения в Тайыншинском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространяются фото последствий урагана, который пронесся по району 17-го июня. Видно, что ветром согнуло сооружение сельхозназначения, сорваны крыши домов.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в селе Донецкое сильный ветер сорвал крыши с шести частных домов. Пострадавших нет. Общая площадь сорванной кровли – 357 квадратных метров.

- На эти дни было объявлено штормовое предупреждение. При грозе порывы по области достигали 21 м/с. В Тайыншинском районе – 14 м/с. Шквал при грозе носит кратковременный, локальный характер. По югу области зафиксированы осадки до 41 мм, в частности автоматической метеостанцией в Кызылту, - прокомментировала директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова.

На завтра, 19-е июня, в регионе вновь объявили штормовое предупреждение. Днем на севере, западе области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

20-го июня ожидается дождь. На севере, западе, востоке области - гроза, днем - град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 25 м/с.