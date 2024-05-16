Криптовалюту на $25 миллионов украли два брата в США

В США два брата были арестованы по обвинению в том, что похитили криптовалюту на сумму $25 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Федеральные прокуроры в Манхэттене назвали схему, осуществленную Антоном Перайре-Буэно, 24 года, и Джеймсом Перайре-Буэно, 28 лет, «новаторской» и заявили, что это первый случай, когда такое мошенничество стало предметом уголовного обвинения в США.

Власти сообщили, что братья осуществили свою тщательно спланированную кражу в апреле 2023 года, похитив $25 млн у трейдеров всего за 12 секунд, обманным образом получив доступ к незавершенным транзакциям и изменяя движение криптовалюты.

— Схема, осуществленная обвиняемыми, ставит под сомнение саму целостность блокчейна, — заявил прокурор Дэмиен Уильямс.

Оба брата учились в Массачусетском технологическом институте, где, по словам прокуроров, они изучали информатику и математику.

В обвинении утверждалось, что на протяжении нескольких месяцев братья Перайре-Буэно замышляли подделывать протоколы, используемые для проверки транзакций на включение в блокчейн Ethereum.

Прокуроры заявили, что они сделали это, эксплуатируя уязвимость в коде программного обеспечения под названием MEV-boost, которое используется большинством «валидаторов» сети Ethereum, ответственных за проверку действительности новыми транзакциями, прежде чем они будут добавлены в блокчейн.

Прокуроры сообщили, что после совершения кражи братья отказались вернуть средства и вместо этого предприняли шаги по отмыванию и скрытию похищенной криптовалюты.