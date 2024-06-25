Криптовалютчик заработал 79 млн тенге и был осужден в Костанае

Уголовное дело в отношении жителя Костаная рассмотрели в суде №2. Подсудимый за несколько лет заработал на продаже цифровых активов более 79 млн тенге. Его обвиняют в организации платформы по обороту электронных цифровых активов, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно материалам суда, с июля 2020 года по декабрь 2022 года житель Костаная занимался запрещенным видом предпринимательской деятельности – оборотом необеспеченных цифровых активов. Посредством веб-сайта подсудимый производил куплю – продажу необеспеченных цифровых активов Bitcoin, Litecoin, Еthereum, с извлечением дохода в сумме более 79 млн тенге, то есть в особо крупном размере.

В суде мужчина вину не признал. Ему было назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Правда, от отбывания наказания в виде лишения свободы он был освобожден, поскольку время нахождения его под стражей поглотило назначенное судом наказание.

Приговор не вступил в законную силу.