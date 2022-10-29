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Криптомошенника осудили в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Октября 2022, 02:15
Криптомошенника осудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районный суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении столичного жителя по факту мошенничества в сфере криптовалюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Как выяснилось в суде, столичный житель, с целью незаконного обогащения, предложил потерпевшей заняться заработком денежных средств путем приобретения биткойнов с последующими их продажами по высокой цене. Он получил от потерпевшей 535 тыс. тенге, для приобретения биткойнов и покупки аппаратного кошелька. После, в ходе открытия счета, он получил конфиденциальные данные потерпевшей, с целью хищения криптовалюты с кошелька последней. Далее, используя конфиденциальную фразу кошелька, похитил более 128,8 млн тенге.

В суде подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью.

В ходе судебного разбирательства между подсудимым и потерпевшим заключено соглашение об урегулировании спора в порядке медиации по гражданскому иску невозвращенной части суммы.

Действия подсудимого квалифицированы судом по пункту 2) части 4 статьи 190 УК как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признано его чистосердечное раскаяние, возмещение имущественного вреда и наличие малолетних детей.

Решением суда подсудимый признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы условно. Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

Астана   Суды   Судебный процесс   Мошенничество   Криптовалюта  
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