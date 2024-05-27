Криптокомпания Astana Exchange является мошеннической - МФЦА

Международный финансовый центр Астана предупреждает казахстанцев о мошеннической деятельности компании «Astana Exchange», предлагающей услуги по обмену криптовалюты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, что эта компания использует поддельную лицензию для оказания финансовых услуг.

- В результате проведенного анализа, Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) установил, что организация не зарегистрирована в МФЦА и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. Таким образом, ее деятельность противоречит нормам актов МФЦА, - говорится в сообщении.

МФЦА призывает общественность проверять публичный реестр, содержащий подробную информацию о компаниях, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA. Этот шаг важен для того, чтобы убедиться в том, что компания лицензирована, прежде чем пользоваться какими-либо финансовыми услугами или продуктами.

Также казахстанцам настоятельно рекомендуют не отвечать ни на какие сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в деловые отношения с данной компанией, а также не отправлять и не передавать деньги.