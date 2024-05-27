РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:03, 27 Май 2024 | GMT +6

    Криптокомпания Astana Exchange является мошеннической - МФЦА

    крипта
    Фото: freepik.com

    Международный финансовый центр Астана предупреждает казахстанцев о мошеннической деятельности компании «Astana Exchange», предлагающей услуги по обмену криптовалюты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отмечается, что эта компания использует поддельную лицензию для оказания финансовых услуг.

    - В результате проведенного анализа, Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) установил, что организация не зарегистрирована в МФЦА и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. Таким образом, ее деятельность противоречит нормам актов МФЦА, - говорится в сообщении.

    МФЦА призывает общественность проверять публичный реестр, содержащий подробную информацию о компаниях, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA. Этот шаг важен для того, чтобы убедиться в том, что компания лицензирована, прежде чем пользоваться какими-либо финансовыми услугами или продуктами.

    Также казахстанцам настоятельно рекомендуют не отвечать ни на какие сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в деловые отношения с данной компанией, а также не отправлять и не передавать деньги.

    Теги:
    Криптовалюта Мошенничество Астана Общество МФЦА - фин. центр "Астана"
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!