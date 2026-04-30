Криминальные группировки терроризируют турецких бизнесменов в Германии

Турция заявила о росте угроз, вымогательства и нападений со стороны организованных преступных групп в Германии и призвала к усилению сотрудничества правоохранительных органов двух стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Анкара выразила обеспокоенность активизацией турецких криминальных группировок в Германии, которые усилили давление на бизнесменов турецкого происхождения. Как сообщает турецкое издание hurriyetdailynews, речь идет о вымогательствах, угрозах, поджогах и вооруженных нападениях, зафиксированных в ряде регионов, включая Берлин и федеральную землю Северный Рейн – Вестфалия.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи обсудил ситуацию со своим немецким коллегой Александром Добриндтом в ходе телефонного разговора. При этом турецкая сторона подчеркнула растущую угрозу со стороны организованных преступных сетей и призвала к расширению сотрудничества с Германией в борьбе с так называемыми «преступными организациями нового поколения» для более активного участия немецкой полиции в защите турецкой диаспоры.

Среди наиболее активных группировок называются: «Daltons», «Caspers», «Sarals» и «Bayğaras». Зафиксировано более 60 случаев вымогательства, в том числе в отношении членов Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

Один из последних инцидентов произошел в начале апреля в Нюрнберге, где после отказа платить вымогателям был подожжен автомобиль и объект недвижимости турецкого бизнесмена.

По данным турецких властей, в Германии разыскиваются 32 человека, связанные с 18 преступными сетями. Часть подозреваемых уже задержана, однако Турция добивается ареста и экстрадиции остальных.

