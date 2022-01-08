Криминалисты работают в освобожденном здании акимата Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Правоохранителям Актюбинской области в ходе спецоперации удалось освободить здание акимата. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Департамента полиции Ерболат Саркулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас там работают криминалисты.

Мародеры повредили несколько кабинетов, разбили окна и двери, повредили мебель и оргтехнику.

На главной площади работают коммунальные службы. Территорию акимата огородили и выставили военную технику.

По данным коменданта области, в ходе спецоперации задержаны несколько преступников. Семеро сотрудников полиции получили различные ранения.

