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    21:00, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Криминалисты работают в освобожденном здании акимата Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Правоохранителям Актюбинской области в ходе спецоперации удалось освободить здание акимата. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Департамента полиции Ерболат Саркулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Сейчас там работают криминалисты.

    Мародеры повредили несколько кабинетов, разбили окна и двери, повредили мебель и оргтехнику.
    На главной площади работают коммунальные службы. Территорию акимата огородили и выставили военную технику.
    По данным коменданта области, в ходе спецоперации задержаны несколько преступников. Семеро сотрудников полиции получили различные ранения.

    Теги:
    ЧП-2022 Актюбинская область
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