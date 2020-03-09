Криминалист с 20-летним стажем рассказала о творческой стороне работы полицейского

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД РК, подполковник полиции Айнур Сарсебаева рассказала о своей нелегкой профессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профессия полицейского для меня всегда была эталоном честности и справедливости, что повлияло на мой выбор профессии. Большую роль в выборе профессии также сыграло воспитание отца, который всегда учил нас быть справедливыми и помогать нуждающимся. Кроме того, передо мной стоял пример моих старших братьев, которые проработали в системе более 30 лет и находятся сейчас на заслуженном отдыхе. У нас многодетная семья, сестра также военнообязанная. А после меня на стезю служения в органах внутренних дел ступили мои племянники», - рассказала Айнур Сарсебаева в интервью Казинформу.

Подполковник полиции заверяет, что о своем выборе она никогда не жалела.

«Мне моя работа очень нравится. Работа криминалиста одновременно очень трудная, ответственная и интересная, она требует колоссального терпения и выдержки. Деятельность криминалиста связана с технико-криминалистическим обеспечением следственных действий, прежде всего с осмотром мест происшествий, а также направлена на работу с обнаруженными и изъятыми вещественными доказательствами и проведение исследований», - объяснила она.

«В свою очередь, криминалистические исследования проводятся с целью установления тождества конкретного объекта, установления общей родовой принадлежности. Я не просто выбрала работу в полиции – как Вы знаете, их много – миграция, кадровая служба и другие. Именно в нашей службе деятельность затрагивает самые разные сферы, от математики до биологии, от химии до психологии», - добавила криминалист.

Как выяснилось в ходе разговора, по своему первому образованию А. Сарсебаева филолог, что очень помогает ей в ее нынешней работе.

«Это является хорошим подспорьем в проведении фоноскопических исследований, которые проводятся в целях установления голоса и речи конкретного лица», - пояснила А. Сарсебаева.

Это помогает ей не только в работе, но и творчестве. По ее словам, у многих людей сложился такой стереотип о полицейских, что они люди жесткие, строгие и лишены творчества.

«Я с этим не согласна, так как среди нас много творческих людей, которые хорошо рисуют, поют, сочиняют стихи. К слову, моя отдушина после сложных будней – любовь к поэзии. Этот дар, наверное, я унаследовала от отца, которого с нами нет уже 16 лет. Иногда в жизни бывают эмоциональные моменты, и я трансформирую их в поэтические строки. Это получается как-то само собой. Вдохновение бывает находит ночью или перед сном», - поделилась сотрудница МВД.

Венцом ее творчества на данный момент стали две книги, которые она посвятила своим родителям.

«Первая книга посвящена моему дорогому отцу. В прошлом году моей маме исполнилось 80 лет. Все дети живут в Актобе, рядом с ней, а я здесь. Поэтому я хотела приготовить маме какой-то особый подарок. Вторую книгу я писала около трех месяцев, каждый день по вечерам, приходя с работы. Это книга описывает жизнь моей мамы с рождения и по сей день», - рассказала А. Сарсекбаева.