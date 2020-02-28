Криминалист осужден за взятку в Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области осудили за взятку криминалиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении сотрудника отдела криминальной полиции управления полиции города Кокшетау Аубакирова по факту мошенничества», - сказал на брифинге в Антикоррупционной службе следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.
По его словам, Аубакиров подозревался в получении незаконного денежного вознаграждения от жителя города Кокшетау в сумме 50 тыс. тенге якобы за непривлечение последнего к уголовной ответственности.
«19 февраля текущего года решением Кокшетауского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 375 тыс. тенге, с лишением специального звания «капитан полиции» и пожизненным лишением права занимать должности на правоохранительной и государственной службе», - заключил спикер.
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