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    15:00, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Криминальный авторитет задержан в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Криминальный авторитет задержан полицейскими Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Управления полиции города Кызылорды обратился местный житель. Как стало известно, вечером на одной из центральных улиц города, неизвестные лица избили автовладельца, а его автомобиль Opel Vectra угнали. Причиненный материальный ущерб составил 1,5 млн тенге.

    Своевременно всем патрульным службам направлена ориентировка на угнанное авто. В дежурные сутки двое подозреваемых были задержаны. Они подожгли похищенное авто. Выясняются все подробности обстоятельства.

    В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых – криминальный авторитет. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за несколько преступлений.

    Так, в 2015 году он был осужден по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере» на 6 лет.

    Начато досудебное расследование по п. 1, 3 ч. 2 ст. 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» и и п. 1 ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога«.

    Двое подозреваемых взяты под стражу и водворены в изолятор временного содержания.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Борьба с преступностью
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