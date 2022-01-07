Криминальный авторитет Дикий Арман задержан в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские задержали известного «криминального авторитета» Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только что из Алматы сообщили о задержании криминального авторитета, так называемого Дикого Армана. Подробности обещают рассказать чуть позже», - сообщил корреспондент телеканала «Хабар 24».

Информацию подтвердили «Казинформу» в пресс-службе МВД РК.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев заявил, что правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана.

«Cейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших. Давайте вместе вернем Казахстан к нормальной жизни», - заявил Дауен Абаев.



