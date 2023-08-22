Криминальные авторитеты приговорены к длительным срокам в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приговором суда группа лиц, имеющая связи в криминальной среде, признана виновными в совершении вымогательства и мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.



В 2016 г. на территории столицы преступники, получив обманным путем от потерпевшего денежные средства в сумме около 300 тысяч долларов США, обещали повлиять на итоги проводимого аукциона и предоставить здание бизнес-комплекса.

Позже злоумышленники, узнав о финансовом состоянии потерпевшего, на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической расправы стали вымогать у потерпевшего и его знакомого мнимый долг в размере 120 тысяч долларов США.

До 2021 г. указанные правонарушения оставались не раскрытыми.

Лишь после указаний прокуратуры города Астаны уголовное дело возобновлено, собраны достаточные и достоверные доказательства, свидетельствующие о совершении особо тяжких преступлений.

По результатам расследования прокуратурой составлен обвинительный акт.

В суде государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства их вины.

Приговором суда виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.