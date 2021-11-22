Криминальную схему обмана придумал студент в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 18-летнего студента, которого подозревают в серийном мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мошенник придумал акцию, поверив в которую, потерпевшие оформляли на себя кредиты на покупку смартфонов. Аферист убеждал, что кредиты будут полностью погашены по условиям некоей акции. Жертвы обмана приобретали сотовые телефоны, но обещанной выгоды от их продажи не получали, а впоследствии обнаруживали, что на них по-прежнему числятся кредиты. Обычно сумма ущерба составляла около 200 тысяч тенге.

«Со слов подозреваемого, этот способ обмана он практиковал с августа. Следователи работают над установлением всех обстоятельств, в настоящее время в деле насчитывается 20 эпизодов. Примечательно, что жертвы обмана тоже были молодыми людьми. Они безоговорочно доверяли словам малознакомого человека об «акции», — рассказал заместитель начальника управления полиции Петропавловска Альнур Ахмедьяров.

Подозреваемого задержали. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

Ранее полицейские сообщали о росте интернет-мошенничеств в регионе в пять раз. В этом году зарегистрировали уже более 630 подобных преступлений.