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Криминальную группировку из «охранного бизнеса» задержали в Кызылорде

16 Марта 2023, 07:15
Криминальную группировку из «охранного бизнеса» задержали в Кызылорде Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД провело спецоперацию по задержанию преступной группы из 10 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД пресечена преступная деятельность группы, оказывающей влияние на криминогенную обстановку в Кызылорде. В ходе проведения специальной операции по пресечению противоправной деятельности участников преступной группы в органы полиции доставлено 10 подозреваемых. Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство.

Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство.

Кроме того, в социальных сетях ими неоднократно публиковались видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность.

Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.


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