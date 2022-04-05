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    Криминальному авторитету «Дикому Арману» снова продлили арест

    5 Апреля 2022, 15:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Криминальному авторитету по прозвищу «Дикий Арман» продлили срок ареста до 7 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей до 7 июня 2022 года», - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

    Ранее Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу «Дикий Арман» продлили арест до 7 апреля.

    Кроме того, в Генеральной прокуратуре РК ответили , где содержится под стражей Арман Джумагельдиев.

    Напомним , 7 января в Алматы полицейские задержали известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий Арман».

    Позже об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Генпрокуратура Безопасность Судебный процесс ЧП-2022 Алматинская трагедия
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