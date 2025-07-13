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    11:19, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Крейг Дэвид выступит в Астане на ALEM FEST 2025

    13 июля в столице пройдет масштабный музыкальный фестиваль ALEM FEST 2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Крейг Дэвид
    Фото: discogs.com

    Гостей фестиваля ждут выступления звезд мировой и казахстанской сцены. В числе заявленных артистов - Craig David, Sadraddin, Ёлка, Alem, IOWA, Банд’Эрос, Доминик Джокер, DJ Groove.

    ALEM FEST — это масштабный культурный проект, который делает вклад в развитие событийного туризма в Казахстане.

    Жители и гости столицы могут оставить свои машины в парковочных зонах поблизости от места проведения. Припарковаться можно будет на территории стадиона «Астана Арена», ледового дворца «Алау», МЛД «Барыс Арена», велотрека «Сарыарка», Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок.

    Теги:
    Культура Регионы Астана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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