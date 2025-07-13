Крейг Дэвид выступит в Астане на ALEM FEST 2025

Гостей фестиваля ждут выступления звезд мировой и казахстанской сцены. В числе заявленных артистов - Craig David, Sadraddin, Ёлка, Alem, IOWA, Банд’Эрос, Доминик Джокер, DJ Groove.

ALEM FEST — это масштабный культурный проект, который делает вклад в развитие событийного туризма в Казахстане.

Жители и гости столицы могут оставить свои машины в парковочных зонах поблизости от места проведения. Припарковаться можно будет на территории стадиона «Астана Арена», ледового дворца «Алау», МЛД «Барыс Арена», велотрека «Сарыарка», Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок.