Крещенские купания отменены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАНЕ. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидемиологической ситуацией и соответствии с Постановлением главного санитарного врача столицы традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году не будут проводиться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Однако в текущем году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации устанавливать купели в Нур-Султане не будут.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году запрещены. Богослужения в храмах будут проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, с обеспечением заполняемости не более 30% и с обязательным запретом на проведение массовых мероприятий», - сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

По словам руководителя управления по делам религии Альмуханова Нурдаулета, в целях недопущения купаний и скопления людей, в дни праздника будут организованы усиленные дежурства мониторинговых групп.

В акимате напомнили, в настоящее время столица близка к «красной» зоне по коронавирусу.