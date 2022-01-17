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Крещенские купания отменены в Мангистауской области

17 Января 2022 19:54
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Крещенские купания отменены в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, 19 января во время празднования Крещения процедура купания запрещена. Об сообщил глава Уральской епархии Благовещенского прихода города Актау Александр Пушин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это праздник всех православных. Многие люди, даже маловерующие, приходили на крещенские купания. Каждый год перед праздником очищали морскую воду в Актау, для этого специально приезжал священник. Однако в этом году, в связи с увеличением числа людей, зараженных коронавирусом, мы не будем проводить мероприятия, связанные с этим праздником. Не будем освящать морскую воду. К сожалению, служба в церкви в этот раз пройдет без участия людей», - сказал Александр Пушин.

Согласно постановлению №1 от 14 января 2022 года главного санитарного врача Мангистауской области, проведение всех мероприятий с участием людей запрещено.

По словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау Асимы Жарылгасовой, с начала года в регионе коронавирусом заразились 1324 человека.

«Это очень большие цифры. Мы находимся в «красной» зоне. В стационарах находится 132 человека. Из них 15 детей. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. С 1 января умер один человек от КВИ. Вирус под «Омикрон» быстро распространяется. Поэтому в этом году не пройдет и обряд крещенских купаний. Как государственный орган, мы обязаны вводить эти ограничения для сохранения жизни и здоровья населения», - сказала Асима Жарылгасова.

Напомним, Мангистауская область находится в «красной зоне».


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#Религия   #Безопасность   #Мангистауская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Аружан Саптарова

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