Крещенские купания отменены в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, 19 января во время празднования Крещения процедура купания запрещена. Об сообщил глава Уральской епархии Благовещенского прихода города Актау Александр Пушин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это праздник всех православных. Многие люди, даже маловерующие, приходили на крещенские купания. Каждый год перед праздником очищали морскую воду в Актау, для этого специально приезжал священник. Однако в этом году, в связи с увеличением числа людей, зараженных коронавирусом, мы не будем проводить мероприятия, связанные с этим праздником. Не будем освящать морскую воду. К сожалению, служба в церкви в этот раз пройдет без участия людей», - сказал Александр Пушин.

Согласно постановлению №1 от 14 января 2022 года главного санитарного врача Мангистауской области, проведение всех мероприятий с участием людей запрещено.

По словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау Асимы Жарылгасовой, с начала года в регионе коронавирусом заразились 1324 человека.

«Это очень большие цифры. Мы находимся в «красной» зоне. В стационарах находится 132 человека. Из них 15 детей. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. С 1 января умер один человек от КВИ. Вирус под «Омикрон» быстро распространяется. Поэтому в этом году не пройдет и обряд крещенских купаний. Как государственный орган, мы обязаны вводить эти ограничения для сохранения жизни и здоровья населения», - сказала Асима Жарылгасова.

Напомним, Мангистауская область находится в «красной зоне».