Крещение: медики и водолазы будут дежурить на купальнях в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели готовятся ко дню Крещения, 19 января, когда православные христиане окунаются в прорубь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в этом году в Петропавловске определили два места для купания в проруби и забора воды: на центральном городском пляже и в районе Речпорта. Здесь заранее санитарные службы отобрали пробы воды, спасатели проверили толщину льда. Она составляет 35-40 см. Ранее метеорологи сообщали о глубине промерзания реки Есиль и давали рекомендации, как безопасно выходить на лед.

19 января около 30 сотрудников оперативно-спасательного отряда будут обеспечивать безопасность купающихся в оборудованных местах. В том числе медицинские работники и спасатели, имеющие допуск к проведению водолазных работ.

«В полной готовности находится спасательный инвентарь, спасатели обеспечены тремя спасательными досками, 30 жилетами, четырьмя спасательными кругами, тремя комплектами водолазного снаряжения. Подготовлены семь единиц спасательной техники», - сообщили в пресс-службе.