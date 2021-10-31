«Крепкая семья - крепкое государство»: в Таразе придумали, как сократить разводы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» состоялось заседание круглого стола «Крепкая семья - крепкое государство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором встречи выступило Жамбылское общественное объединение «Корпоративный фонд «ЖерАна». Участниками обсуждения актуальной проблемы разводов стали представители заинтересованных ведомств, акимата города, ветераны, общественности и СМИ.

Предваряя обсуждение, модератор встречи ветеран труда Мария Ибраимова отметила, что в последние годы в стране заметно увеличивается число разводов.

«Только по городу Таразу, по статистике, с начала этого года распались 909 семейных пар. А это на 67 процентов больше, чем за такой же период 2020 года. Это не может не вызывать беспокойства. И надо как-то помочь молодым людям не наломать дров в своей семейной жизни, находить компромисс, как-то решать возникшее недопонимание между супругами. Ведь многие горячие молодые люди начинают разводиться уже в первые годы после свадьбы, и это в большинстве случаев можно еще предотвратить. Семья – ячейка общества, его основа, и если основа будет крепка и стабильна, значит, будет стабильность в нашем казахстанском обществе», - сказала Мария Ибраимова

Как пояснила председатель Жамбылского общественного объединения «Корпоративный фонд «ЖерАна» Роза Калдыбекова, председатель Таразского городского суда Алтынбек Мадемаров вышел с инициативой помочь сохранить семью супругам, которые намерены развестись.

«Чтобы сократить число разводов, не допустить распада семьи, укрепить семейные отношения, со стороны председателя Таразского городского суда предложено начать совместную работу с нашим общественным объединением «Жер-Ана» и центром духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым». Подавшие на развод пары будут направляться горсудом в этот центр для разрешения конфликтных ситуаций, достижения консенсуса, психологической поддержки конфликтующих супругов. Нами готовится совместный с городским судом меморандум по укреплению семейных ценностей», - рассказала Роза Калдыбекова.

«В этом Доме Матери сама обстановка располагает к задушевным беседам, - заметила Мария Ибраимова. - Ведь здесь есть свои психологи, которые смогут помочь парам разобраться в своих отношениях. Здесь есть возможность пообщаться с уважаемыми женщинами ветеранами, матерями-героинями, хранительницами народных традиций и обычаев семейной жизни. Они и выслушают, и дадут мудрые советы, как сохранить и укрепить семью».

В ходе заинтересованного обсуждения первый заместитель начальника департамента полиции полковник полиции Бахыт Ратаев, начальник третьего управления облпрокуратуры Данияр Кемелхан, руководитель ОФ «Общественная позиция» Асия Калиева, ветераны Еркинбек Солтыбаев, Касымхан Толендиев, Людмила Сушкова подчеркнули, что необходимо сохранять семейные ценности, следуя национальным обычаям и традициям. Необходимо помочь молодоженам сохранять семьи, со школьной скамьи воспитывая подрастающее поколение в духе уважения к семейным ценностям. Ведь формирование у юношей и девушек правильного понятия о жизни, об этических нормах станет залогом их счастливой семейной жизни в будущем.

Участники обсуждения говорили и о том, что необходимы дополнительные меры социальной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья, повышения ежемесячных денежных выплат и единовременных пособий при рождении первого ребенка, а также другие меры помощи молодым семьям.

Руководитель совета деловых женщин Палаты предпринимателей Жамбылской области депутат областного маслихата Айгуль Акчалова предложила свою помощь. По ее словам, можно организовать проведение встреч с выездом на места для беседы с разводящимися супругами.

«Ведь реальность в том, что больше всех страдают при разводе дети, которые эмоционально остро реагируют на разрыв родственных отношений. Возникают морально-социальные и психологические трудности, стрессы для всех сторон. Именно социально-правовая помощь специалистов, человеческая поддержка, жизненный опыт почетных матерей, воспитавших достойное поколение, смогут вывести амбициозных эмоциональных молодых людей на диалог, помочь услышать друг друга, оздоровить и сохранить семьи», - сказала Айгуль Акчалова.

Руководитель отдела внутренней политики акимата города Тараза Улана Сламбекова отметила, что для разъяснения важности семейных ценностей и единства семьи с учащимися школ и студентами колледжей проводятся организованные городским отделом образования тренинги.

«Тема проводимых тренингов - «Семейные ценности». Также проводятся онлайн-встречи с родителями школьников на платформе ZOOM, где психолог проводит интервью, разъясняя важность семейных ценностей и единства семьи. Что касается предложенной сегодня идеи - это великолепная возможность попытаться разрешить семейные споры и конфликты. Открывшийся недавно в Таразе центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» может оказать в этом деле неоценимую помощь», - рассказала Улана Сламбекова.

Напомним, в центре «Анаға тағзым», построенном в Таразе, рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова, занимаются сохранением и популяризацией национальных традиций. Здесь для женщин откроются курсы, на которых можно освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. Для детей и подростков - тренинги, занятия декоративно-прикладным искусством. Для молодых и многодетных матерей - кулинарная студия «Береке», студия дизайна «Бойтұмар», галерея материнской славы «Алқа», кабинет национальных инструментов «Қазына», клуб девушек «Сырғалым», школа хореографии «Ерке сылқым» и другие. Решить проблемы многодетных и малоимущих семей помогут представители местных исполнительных органов, которые будут проводить приемы граждан и встречи с населением. Экспозиционный зал «Мирас», предназначен для показа национальных казахских обрядов.

Центр «Анаға тағзым» - «Дом матери» построен в преддверии празднования 30-летия Независимости РК и в рамках проекта «Таразға тарту». Возвела трехэтажное здание в рамках социальной ответственности бизнеса жамбылская строительная компания. Построенный «под ключ» Центр «Анаға тағзым» передан в собственность городу.